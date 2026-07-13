الداخلية السورية: خلية تنتمي لداعش هي المسؤولة عن تفجيرات 7 يوليو بدمشق

الرئيس عون: الجيش اللبناني يقوم بمهامه في الأراضي اللبنانية كافة على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون ويجب بالتالي دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له