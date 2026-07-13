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عربي و دولي

الدفاع الإماراتية: مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين

2026-07-13 | 18:36
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الدفاع الإماراتية: مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين
الدفاع الإماراتية: مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين
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الدفاع الإماراتية: مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين

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