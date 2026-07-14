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وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجارات في بوشهر وجاغداك جنوبي البلاد
2026-07-14 | 05:49
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وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجارات في بوشهر وجاغداك جنوبي البلاد
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الإيرانية:
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جنوبي
البلاد
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الخارجية القطرية: استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة
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