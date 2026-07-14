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عربي و دولي

وزير الخارجية الروسي: الهجمات الأميركية الجديدة على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم وتغلق باب التسوية

2026-07-14 | 08:35
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وزير الخارجية الروسي: الهجمات الأميركية الجديدة على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم وتغلق باب التسوية
وزير الخارجية الروسي: الهجمات الأميركية الجديدة على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم وتغلق باب التسوية
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وزير الخارجية الروسي: الهجمات الأميركية الجديدة على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم وتغلق باب التسوية

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عون يهنئ ماكرون: فرنسا لم تدّخر جهدًا لدعم لبنان والسعي إلى سلام عادل
10:34

عون يهنئ ماكرون: فرنسا لم تدّخر جهدًا لدعم لبنان والسعي إلى سلام عادل

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المبادئ التي تجسدها ذكرى الرابع عشر من تموز في فرنسا تجد صدىً خاصًا في لبنان، البلد الذي تشكّل تاريخه في إطار حوارٍ متواصل مع فرنسا، قائمٍ على صداقةٍ عريقة، وتقاربٍ إنساني استثنائي.

وأشاد الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لفرنسا، بالجهود التي قامت بها فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان، والسعي إلى تحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ يقوم على الحوار، والتمسك الدائم بأمن لبنان، معتبراً انه دليل على عمق الصداقة التي تجمع البلدين.

10:34

عون يهنئ ماكرون: فرنسا لم تدّخر جهدًا لدعم لبنان والسعي إلى سلام عادل

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المبادئ التي تجسدها ذكرى الرابع عشر من تموز في فرنسا تجد صدىً خاصًا في لبنان، البلد الذي تشكّل تاريخه في إطار حوارٍ متواصل مع فرنسا، قائمٍ على صداقةٍ عريقة، وتقاربٍ إنساني استثنائي.

وأشاد الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لفرنسا، بالجهود التي قامت بها فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان، والسعي إلى تحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ يقوم على الحوار، والتمسك الدائم بأمن لبنان، معتبراً انه دليل على عمق الصداقة التي تجمع البلدين.

نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل
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09:55

نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إلى الجمهورية الإسلامية إذا شنّت هجوما على إسرائيل.

09:55

نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إلى الجمهورية الإسلامية إذا شنّت هجوما على إسرائيل.

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