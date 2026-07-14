الانسحاب من لبنان وسوريا محور اتصال بين ترامب ونتنياهو

كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما بعد يوم من اجتماع ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في تركيا.



ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد.



كما أفاد أكسيوس، نقلًا عن مصدر، بأن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها واشنطن في سوريا ولبنان.