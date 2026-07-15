بالصورة - قبل عام حدّد الموعد واليوم قاد إسبانيا إلى النهائي.. فما القصة؟



نشر لاعب منتخب غونزاليس، عقب خسارة منتخب بلاده أمام في نهائي بتاريخ 10 حزيران 2025، صورة كتب عليها 19-07-26، في إشارة إلى موعد نهائي 2026. وبعد 13 شهرًا، نجح بيدري في قيادة منتخب إسبانيا إلى ، عقب الفوز على بنتيجة 2-0.

