من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق بالوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط

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مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
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اليوم الثاني من مفاوضات روما.. الجديد تواكب (شاهد الفيديو)
مراسلة الجديد: وصول الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية إلى السفارة الأميركية في روما تمهيدًا لانطلاق اجتماع اليوم الثاني من المفاوضات
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