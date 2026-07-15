كواليس مفاوضات روما.. هذا ما يدور بين لبنان وإسرائيل

أفادت معلومات الجديد بأن المفاوضات – في لا تزال مستمرة حتى الساعة، فيما يستمر حول النقاط العالقة.



وأضافت المعلومات أن الوفد اللبناني يطالب بضرورة وضع جدول زمني واضح ومحدد للشروع في تنفيذ مبدأ "المناطق النموذجية" في ، معتبراً أن الاكتفاء بتبنّي الفكرة من دون تحديد آليات ومواعيد تنفيذية لا يحقق التقدم المطلوب.



