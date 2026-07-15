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عربي و دولي

مراسلة الجديد تنقل الاجواء بعد انتهاء جلسة مفاوضات روما (شاهد البث المباشر)

2026-07-15 | 06:55
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مراسلة الجديد تنقل الاجواء بعد انتهاء جلسة مفاوضات روما (شاهد البث المباشر)
مراسلة الجديد تنقل الاجواء بعد انتهاء جلسة مفاوضات روما (شاهد البث المباشر)

مراسلة الجديد تنقل الاجواء بعد انتهاء جلسة مفاوضات روما (شاهد البث المباشر)


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مراسلة الجديد تنقل الاجواء بعد انتهاء جلسة مفاوضات روما (شاهد البث المباشر)

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مراسلة الجديد: انتهاء جلسة التفاوض اللبنانية الاسرائيلية في روما

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مراسلة الجديد من روما: المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الاسرائيلية
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