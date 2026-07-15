مراسلة الجديد تنقل الاجواء بعد انتهاء جلسة مفاوضات روما (شاهد البث المباشر)

مراسلة الجديد من روما: المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الاسرائيلية