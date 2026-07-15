"حزب الله".. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)

أدرجت السلطات "حزب الله" قائمة المصرفية في ، استناداً إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب.



ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن إطار العقوبات.







