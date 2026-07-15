أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

"حزب الله".. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)

2026-07-15 | 09:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حزب الله&quot;.. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)
"حزب الله".. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)

أدرجت السلطات العراقية "حزب الله" اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية في العراق، استناداً إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب.

ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن إطار العقوبات.


مقالات ذات صلة
"حزب الله".. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)

عربي و دولي

حزب الله

العراق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصورة - قبل عام حدّد الموعد واليوم قاد إسبانيا إلى النهائي.. فما القصة؟
إسبانيا تتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد من روما: السفير سيمون كرم سيرأس الاجتماعات المقبلة ولو كانت بطابع عسكري- أمني
10:13
السفارة الأميركية في بيروت: اختُتمت محادثات روما بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية
10:08
السفارة الأميركية في بيروت: اسننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان
10:07
السفارة الأميركية في بيروت عن اجتماع روما: اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية المنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام القادمة
10:06
العقوبات العراقية تشمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والقيادي في "حزب الله" محمود قماطي
10:03
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يشكر المستشار النمساوي على مشاركة بلاده في قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان مثمّنًا الدور الذي تؤديه
09:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026