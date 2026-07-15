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عربي و دولي
"حزب الله".. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)
2026-07-15 | 09:12
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A+
"حزب الله".. على قائمة العقوبات المصرفية في العراق (صورة)
أدرجت السلطات
العراقية
"حزب الله"
اللبناني على
قائمة
العقوبات
المصرفية في
العراق
، استناداً إلى الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بالحزب.
ويترتب على القرار فرض قيود على التعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بالأسماء المدرجة ضمن إطار العقوبات.
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حزب الله
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