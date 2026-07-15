"الشرع، المباني وحزب الله".. ماذا قال ترامب؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفوكس نيوز، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله".



وقال ترامب أن "الشرع سيتعامل مع حزب الله بطريقة ما لكنه لن يهدم المباني".