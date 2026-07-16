المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا كان ترمب مصرا على انتهاكاته لمذكرة التفاهم فعليه أن يتوقع الكشف عن مفاجآتنا

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدّد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة، بحسب "وفا".



وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة ليصل إلى 4034.42 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل 0.3 في المئة لتصل إلى 4039.90 دولارا.



