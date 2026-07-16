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عربي و دولي

اتهام أميركي غير مسبوق.. فانس: "جهات إسرائيلية ضغطت لإطالة الحرب"!

2026-07-16 | 10:06
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اتهام أميركي غير مسبوق.. فانس: &quot;جهات إسرائيلية ضغطت لإطالة الحرب&quot;!
اتهام أميركي غير مسبوق.. فانس: "جهات إسرائيلية ضغطت لإطالة الحرب"!

اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأميركي لدفع الولايات المتحدة إلى معارضة الاتفاق الذي أنهى الحرب مع إيران، معتبراً أنهم سعوا إلى إطالة أمد الحملة العسكرية.

وقال فانس: "أعلم يقيناً أن هناك أشخاصاً داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا يحاولون فعلياً إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية."

وأضاف أنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنه اتهم آخرين داخل مؤسساتها بمحاولة "التلاعب بالرأي العام الأميركي والتأثير فيه بهدف إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى."

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن محاولات التأثير على السياسة الأميركية تمارسها دول حليفة وخصمة على حد سواء، قائلاً إن ذلك لا يزعجه بحد ذاته، سواء صدر عن إسرائيل أو روسيا أو غيرهما، لكنه شدد على أن ما يثير قلقه هو نجاح هذه الحملات في التأثير على عملية صنع القرار في الولايات المتحدة.

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