اتهام أميركي غير مسبوق.. فانس: "جهات إسرائيلية ضغطت لإطالة الحرب"!

اتهم الأميركي جيه دي بعض أعضاء الحكومة بمحاولة التأثير على الرأي العام الأميركي لدفع إلى معارضة الاتفاق الذي أنهى الحرب مع ، معتبراً أنهم سعوا إلى إطالة أمد الحملة العسكرية.

وقال : "أعلم يقيناً أن هناك أشخاصاً داخل الحكومة كانوا يحاولون فعلياً إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية."



وأضاف أنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنه اتهم آخرين داخل مؤسساتها بمحاولة "التلاعب بالرأي العام الأميركي والتأثير فيه بهدف إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى."



وأشار الأميركي إلى أن محاولات التأثير على السياسة الأميركية تمارسها دول حليفة وخصمة على حد سواء، قائلاً إن ذلك لا يزعجه بحد ذاته، سواء صدر عن أو أو غيرهما، لكنه شدد على أن ما يثير قلقه هو نجاح هذه الحملات في التأثير على عملية صنع القرار في .



