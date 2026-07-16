عاجل
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
11:32
عن نشاطه في سوريا.. بيان لـ "الحزب"
10:56
في حي اللجا.. حملة لإزالة التعديات والمخالفات
10:37
مواقع إسرائيلية دائمة في جنوب لبنان.. وترامب قد ينفجر غضبًا (معاريف)
10:06
اتهام أميركي غير مسبوق.. فانس: "جهات إسرائيلية ضغطت لإطالة الحرب"!
07:22
بالصور - قبل وصولها إلى "حزب الله"... سوريا تضبط شحنة أسلحة وصواريخ
عربي و دولي
معاريف: الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان
2026-07-16 | 10:34
A-
A+
معاريف: الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان
مقالات ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: لا نعتزم بناء مواقع دائمة في عمق المنطقة الأمنية في لبنان
مواقع إسرائيلية دائمة في جنوب لبنان.. وترامب قد ينفجر غضبًا (معاريف)
يديعوت أحرونوت عن وزراء إسرائيليين: الجيش بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية جنوبي لبنان
معاريف: الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان
محليات
عربي و دولي
الجيش
الإسرائيلي
المواقع
الدائمة
المنطقة
الأمنية
يحتلها
لبنان
العودة الى الأعلى
من إيران.. ترامب يعلن عن بادرة "حسن نية"
إنجلترا تتقدم 1 - 0 على الارجنتين في مباراة النصف نهائي كأس العالم
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:46
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
13:46
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
13:27
وزير الخارجية الأردني: لا قواعد أميركية في الأردن بل جنود أميركيون ضمن التعاون العسكري بيننا وبين واشنطن
13:27
وزير الخارجية الأردني: لا قواعد أميركية في الأردن بل جنود أميركيون ضمن التعاون العسكري بيننا وبين واشنطن
13:27
وزير الخارجية الأردني: السردية الإيرانية بأن هناك قواعد عسكرية أميركية في الأردن غير صحيحة
13:27
وزير الخارجية الأردني: السردية الإيرانية بأن هناك قواعد عسكرية أميركية في الأردن غير صحيحة
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
13:49
مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026
محليات
13:48
النشرة الجوية 16-07-2026
عربي و دولي
13:46
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
اخترنا لك
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
13:46
وزير الخارجية الأردني: لا قواعد أميركية في الأردن بل جنود أميركيون ضمن التعاون العسكري بيننا وبين واشنطن
13:27
وزير الخارجية الأردني: السردية الإيرانية بأن هناك قواعد عسكرية أميركية في الأردن غير صحيحة
13:27
البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة
13:20
معلومات الجديد: يترأس مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله الوفد العسكري اللبناني في مفاوضات واشنطن يرافقه عدد من الضباط
13:18
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لتقارير رويترز عن دوي انفجارات وسط مدينة دبي
12:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:46
منع الفنان السوري عمر سليمان من دخول تركيا يحدث ضجة
2026-06-29
هآرتس عن مصادر عسكرية: الجيش حدد 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها وهي فرون والغندورية وزوطر الغربية
2026-05-28
زينة تستذكر شقيقها الراحل برسالة مؤثرة وتكشف تفاصيل وفاته في رمضان
2026-05-28
بالفيديو - في صيدا.. غارة على شقة سكنية فجرًا
2026-07-12
اسرائيل تدفع نحو مواجهة مع "حزب الله".. ودمشق ترفض! (المدن)
2026-07-10
"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي
بالفيديو
بالفيديو
13:49
مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026
13:48
النشرة الجوية 16-07-2026
2026-07-15
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2026
2026-07-15
بعد تقرير "الجديد".. مبروك لطلاب "البروفيه"!
2026-07-15
المناطق التجريبية تحددت.. بانتظار بيان التنفيذ (تابعوا نشرة أخبار الجديد)
2026-07-15
دارين حمزة تكشف للمرة الأولى سبب منعها من دخول إيران
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:15
"إنتَ أوطى من هيك، إحكي بأدب".. ماذا حصل في مجلس النواب؟
محليات
05:15
"إنتَ أوطى من هيك، إحكي بأدب".. ماذا حصل في مجلس النواب؟
عربي و دولي
07:22
بالصور - قبل وصولها إلى "حزب الله"... سوريا تضبط شحنة أسلحة وصواريخ
عربي و دولي
07:22
بالصور - قبل وصولها إلى "حزب الله"... سوريا تضبط شحنة أسلحة وصواريخ
عربي و دولي
05:59
الذهب مستمر بالانخفاض.. كم بلغ سعر الأونصة؟
عربي و دولي
05:59
الذهب مستمر بالانخفاض.. كم بلغ سعر الأونصة؟
محليات
06:20
صواريخ جو - أرض.. ماذا يحصل في النبطية الفوقا؟
محليات
06:20
صواريخ جو - أرض.. ماذا يحصل في النبطية الفوقا؟
محليات
06:51
هل زادت أسعار البنزين 15%؟ وزير المال يكشف الحقيقة
محليات
06:51
هل زادت أسعار البنزين 15%؟ وزير المال يكشف الحقيقة
محليات
10:56
في حي اللجا.. حملة لإزالة التعديات والمخالفات
محليات
10:56
في حي اللجا.. حملة لإزالة التعديات والمخالفات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026