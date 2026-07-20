القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل

العودة الى الأعلى زلزال بقوّة 5.5 درجات يضرب غرب إيران