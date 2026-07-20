الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية

الوكالة الوطنية: الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة ضمن عمليات إزالة مخلفات العدوان

الوكالة الوطنية: الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة ضمن عمليات إزالة مخلفات العدوان