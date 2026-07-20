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الوكالة الوطنية: الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة ضمن عمليات إزالة مخلفات العدوان
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الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية
2026-07-20 | 03:25
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الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية
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