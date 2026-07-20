أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"

2026-07-20 | 04:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من &quot;العار&quot;
صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"

احتفت وسائل الإعلام الأوروبية بفوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم، ووصفت النتيجة بأنها انتصار لكرة القدم بعد أن انتقدت أسلوب لعب منتخب "بلاد الفضة" طوال المباراة.

وفازت إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي لتفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية، حيث سجل فيران توريس الهدف الوحيد في نيويورك.
 

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية "ملوك كل العصور" وأشادت بالنتيجة باعتبارها انتصارًا لكرة القدم. وكتب خوان إغناسيو غارسيا-أوتشوا: لم يكن الأمر مجرد الفوز بكأس العالم، بل كان إنقاذًا لكرة القدم.

وأضاف: كانت هناك لحظة، وسط هذا السيل من الحيل والتكتيكات غير النزيهة الأخرى من جانب الأرجنتين، شعرت فيها المباراة وكأنها دعوة للتخلي عن كل ما قاد إسبانيا إلى النهائي. كان من السهل الانهيار، أو الرد، أو لعب مباراة أخرى. لحسن الحظ، لم تستسلم إسبانيا لهذا الإغراء.

واحتفلت صحيفة "آس" بلقب إسبانيا العالمي الثاني تحت عنوان"كما في المرة الأولى"، بينما انتقدت "الاعتداء المزدوج المؤسف الذي ارتكبه باريدس على غارسيا وغافي". وكتب الكاتب الصحفي هيكتور مارتينيز: أين كنا في 19 يوليو 2026؟ قد نسأل أنفسنا هذا السؤال بعد بضع سنوات، إذن لم تكن نوبة حساسية، بل حمى كروية شديدة.

وركزت صحيفة "سبورت" الكتالونية على فيران توريس، واصفة هدفه الفائز بـ"عضة القرش".

وفي إنجلترا، نشرت صحيفة "ديلي تليغراف" عنوانًا رئيسيًّا يقول "إسبانيا تفوز بكأس العالم بفضل انتصار كرة القدم على خزي الأرجنتين، كرة القدم 1، المجرمون 0".

وكتبت الصحيفة: استغرق الأمر وقتًا إضافيًّا للوصول إلى هذه النقطة، لكن سعداء أن الرياضة انتصرت. فازت إسبانيا بكأس العالم، وخرجنا جميعًا من هذه التجربة أقوى. وقد خرجت كرة القدم من هذه التجربة أقوى. كان على إسبانيا أن تفوز بهذه المباراة النهائية".

 

أما صحيفة "ديلي ميل" فقد سلطت الضوء على "نهائي كأس العالم ينتهي بالعنف مع صفارة النهاية"، واصفة مشاهد مروعة شارك فيها لياندرو باريديس، في حين كتبت صحيفة "التايمز" أن "الأسلوب الإسباني تغلب على الجنون الأرجنتيني"، منتقدة تكتيكات الأرجنتين "السلبية" و"ترددها في تسجيل الأهداف".

وفي فرنسا، أطلقت صحيفة "ليكيب" على إسبانيا لقب "الملوك الجدد"، وكتبت: سيطرت إسبانيا بشكل كبير على مباراة مخيبة للآمال ومتقلبة، تمكنت خلالها مع ذلك من فرض إيقاعها ونواياها وكرة القدم القائمة على الاستحواذ، دون أن تتراجع أو تحرم نفسها من أي شيء.

ولخصت صحيفة "ويست فرانس" الموقف بقولها "الأرجنتين فقدت توازنها، وميسي ينهار، والإسبان يبتهجون"، ووصفت صحيفة "لو فيغارو" أداء إسبانيا بأنه "سيطرة تامة على الأرجنتينيين البائسين".

وفي إيطاليا، كتبت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": إسبانيا. بالطبع، إسبانيا. لا محالة، إسبانيا. إسبانيا وحدها هي التي كان بإمكانها الفوز بهذه المباراة النهائية، لأن رؤية الأرجنتين تفوز كانت ستشكل إهانة لكرة القدم".

وأشادت صحيفة "توتوسبورت" بإسبانيا لـ"سيطرتها من البداية إلى النهاية"، في حين كتبت صحيفة "لا ستامبا": لقد انتصر الفريق على الفرد، العبقري، الفنان.

كما أشادت وسائل الإعلام الألمانية بإسبانيا. وكتبت صحيفة "بيلد" "فاز النجم الإسباني لامين يامال في صراع الأجيال ضد ليونيل ميسي"، في حين وصفت صحيفة "كيكر" الأرجنتين بأنها "ضعيفة بشكل مفاجئ"، وقالت إن إسبانيا "لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، ولم تصل إلى ذروتها بعد".

مقالات ذات صلة
صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"

عربي و دولي

كأس العالم

الأرجنتين

إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
يسرائيل هيوم: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران
الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

لتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.. الهزاع يلتقي وزراء سوريين
05:57

لتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.. الهزاع يلتقي وزراء سوريين

في سياق تعزيز مسارات التعاون أجرى القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع جولة على عدد من الوزراء السوريين، شملت وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار،

05:57

لتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.. الهزاع يلتقي وزراء سوريين

في سياق تعزيز مسارات التعاون أجرى القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع جولة على عدد من الوزراء السوريين، شملت وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار،

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية الإيرانية: دور إيران في مضيق هرمز "ليس قابلا للتفاوض"
06:05
لتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.. الهزاع يلتقي وزراء سوريين
05:57
يسرائيل هيوم: نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران
05:40
الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وتلقينا مقترحات منهم ولن نتطرق إلى تفاصيلها الآن
03:34
الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية
03:25
فرحة عفوية.. شقيق يامال نجم الاحتفالات (شاهد الفيديو)
02:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026