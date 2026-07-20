صحف أوروبا: إسبانيا أنقذت كرة القدم من "العار"

وفازت إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي لتفوز بلقب كأس للمرة الثانية، حيث سجل فيران توريس الهدف الوحيد في نيويورك.

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية "ملوك كل العصور" وأشادت بالنتيجة باعتبارها انتصارًا . وكتب خوان إغناسيو غارسيا-أوتشوا: لم يكن الأمر مجرد الفوز بكأس العالم، بل كان إنقاذًا لكرة القدم.

وأضاف: كانت هناك لحظة، وسط هذا السيل من الحيل والتكتيكات غير النزيهة الأخرى من جانب الأرجنتين، شعرت فيها المباراة وكأنها دعوة للتخلي عن كل ما قاد إسبانيا إلى النهائي. كان من السهل الانهيار، أو الرد، أو لعب مباراة أخرى. لحسن الحظ، لم تستسلم إسبانيا لهذا الإغراء.

واحتفلت صحيفة "آس" بلقب إسبانيا العالمي الثاني تحت عنوان"كما في المرة الأولى"، بينما انتقدت "الاعتداء المزدوج المؤسف الذي ارتكبه باريدس على غارسيا وغافي". وكتب الكاتب الصحفي هيكتور مارتينيز: أين كنا في 19 يوليو 2026؟ قد نسأل أنفسنا هذا السؤال بعد بضع سنوات، إذن لم تكن نوبة حساسية، بل حمى كروية شديدة.

وركزت صحيفة "سبورت" الكتالونية على فيران توريس، واصفة هدفه الفائز بـ"عضة القرش". وفي إنجلترا، نشرت صحيفة "ديلي تليغراف" عنوانًا رئيسيًّا يقول "إسبانيا تفوز بكأس العالم بفضل انتصار على خزي الأرجنتين، كرة القدم 1، المجرمون 0". وكتبت الصحيفة: استغرق الأمر وقتًا إضافيًّا للوصول إلى هذه النقطة، لكن سعداء أن الرياضة انتصرت. فازت إسبانيا بكأس العالم، وخرجنا جميعًا من هذه التجربة أقوى. وقد خرجت كرة القدم من هذه التجربة أقوى. كان على إسبانيا أن تفوز بهذه المباراة النهائية". أما صحيفة "ديلي ميل" فقد سلطت الضوء على "نهائي كأس العالم ينتهي بالعنف مع صفارة النهاية"، واصفة مشاهد مروعة شارك فيها لياندرو باريديس، في حين كتبت صحيفة "التايمز" أن "الأسلوب الإسباني تغلب على الجنون الأرجنتيني"، منتقدة تكتيكات الأرجنتين "السلبية" و"ترددها في تسجيل الأهداف".

وفي ، أطلقت صحيفة "ليكيب" على إسبانيا لقب "الملوك الجدد"، وكتبت: سيطرت إسبانيا بشكل كبير على مباراة مخيبة للآمال ومتقلبة، تمكنت خلالها مع ذلك من فرض إيقاعها ونواياها وكرة القدم القائمة على الاستحواذ، دون أن تتراجع أو تحرم نفسها من أي شيء. ولخصت صحيفة "ويست فرانس" الموقف بقولها "الأرجنتين فقدت توازنها، وميسي ينهار، والإسبان يبتهجون"، ووصفت صحيفة "لو فيغارو" أداء إسبانيا بأنه "سيطرة تامة على الأرجنتينيين البائسين".