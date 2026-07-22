أسعار الذهب إلى مستويات عالية.. كم بلغت؟

وصعد سعر في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4113.73 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ‌10 . وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب 1.1 ⁠بالمئة إلى 4119.1 دولارا.

وارتفعت أسعار بأكثر من واحد بالمئة قرب أعلى مستوياتها في ستة ⁠أسابيع.