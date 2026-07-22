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سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
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عربي و دولي

أسعار الذهب إلى مستويات عالية.. كم بلغت؟

2026-07-22 | 00:53
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أسعار الذهب إلى مستويات عالية.. كم بلغت؟
أسعار الذهب إلى مستويات عالية.. كم بلغت؟

ارتفع ​سعر الذهب اليوم ⁠إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة، ويتابعون عن كثب صراع الشرق الأوسط.


وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4113.73 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ‌10 تموز. وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب 1.1 ⁠بالمئة  إلى 4119.1 دولارا. 

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة قرب أعلى مستوياتها في ستة ⁠أسابيع. 
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ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟

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ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟
16:25

ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "بعد لقائي برئيس لبنان، الذي قام بعمل مميز في إحداث تحول في بلاده، أوجّه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، حتى يتمكن الأميركيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة. وآمل أن تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة."

16:25

ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "بعد لقائي برئيس لبنان، الذي قام بعمل مميز في إحداث تحول في بلاده، أوجّه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، حتى يتمكن الأميركيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة. وآمل أن تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة."

الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني بين عون وترامب
15:48

الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني بين عون وترامب

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم محادثات ثنائيّة في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ج. ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، الى زيارة عمل.
أكّد اللقاء على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركّز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.
شدّد الرئيس عون على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة، بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ اطار العمل الثلاثي المشترك .

15:48

الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني بين عون وترامب

صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم محادثات ثنائيّة في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ج. ترامب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي، الى زيارة عمل.
أكّد اللقاء على الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركّز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.
شدّد الرئيس عون على الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة، بقواها الذاتية حصراً، والمضي قدماً في تنفيذ اطار العمل الثلاثي المشترك .

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