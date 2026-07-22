ترامب: في أي وقت تطلق فيه إيران على سفينة في هرمز سنقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه على تروث سوشال: "اعتباراً من الآن فصاعداً، في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في مضيق هرمز، سواءً كان ذلك بصاروخ أو صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة واحدة، بما في ذلك تلك الموجودة بجوار أو داخل العاصمة طهران".

