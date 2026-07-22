وفاة عازف شارة "بينك بانثر" عن 94 عاما (صورة)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تحدثت الفنانة نور الغندور عن تجربتها في فيلمها الجديد، كاشفة جانبًا من الكواليس والتحضيرات التي سبقت عرض العمل، إلى جانب الجهد الذي بذلته خلال مرحلة التصوير والاستعداد للشخصية التي تقدمها.
بدأت إسرائيل تنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا واسعا، رغم تخصيص السلطات 21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) للمشروع، ومعارضة هيئة الحياة البرية وتحذيرات من أن الخطة قد تتطلب تشريعاً أساسياً.
أثارت صورة جمعت وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة «إكس».