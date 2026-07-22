وفاة عازف شارة "بينك بانثر" عن 94 عاما (صورة)

وتخصّص ، وهو ابن عازف ساكسوفون محترف، في البداية في موسيقى "جامب بلوز" و"آر إن بي" والبلوز، قبل أن يصبح موسيقيا مرموقا على المسرح وفي الاستوديوهات. ورافق بعزفه أساطير مثل سيناترا ونات كينغ كول وإيلا فيتزجيرالد وباربرا سترايساند.



وكانت الشارة الموسيقية الشهيرة التي ألفها هنري تعتمد في البداية على السولو المميز لعازف الساكسوفون بلاس جونسون، قبل أن تنضم إليه بقية الآلات النحاسية.



وألّف مانشيني هذه القطعة الموسيقية خصيصا لجونسون، إذ أكسبه أسلوبه المميز سمعة جيدة كعضو في "ذي ريكينغ كرو"، وهي مجموعة شهيرة تضم نخبة من موسيقيي الاستوديوهات في .