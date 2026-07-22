بحضور رسامني.. توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس

وشارك في حفل التوقيع رئيس مجلس الرقابة في ميناء مرسيليا فوس كريستوف كاستانير، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات الحيوية في الميناء والهيئات الرسمية والمحلية . كما حضر سفير لدى الجمهورية الفرنسية ربيع الشاعر، والقنصل العام والمنسق العام للبنان في مرسيليا رالف مطر.وتندرج مذكرة التفاهم، الممتدة على ثلاث سنوات، في إطار تطوير العلاقة بين المرفأين وإعادة تنظيم مجالات التعاون بما يخدم تحديث العمليات التشغيلية في مرفأ ، ويعزز العمل المشترك في مجالات التطوير التجاري، والتعاون الفني، والابتكار، والتحول الطاقي.وتنص المذكرة على تشجيع التدفقات التجارية وتطويرها بين شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما لبنان، وأوروبا، من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة للترويج التجاري واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب تعزيز التعاون في خدمات الربط الملاحي، والخدمات اللوجستية، ومنظومات النقل، والرقمنة، وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الأنشطة المرفئية.وفي ألقاها خلال حفل التوقيع، أعرب الوزير رسامني عن اعتزازه بوجوده في مدينة مرسيليا، واصفاً إياها بأنها "مدينة تحتل مكانةً خاصة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط، والتي تربطها بلبنان، منذ زمن طويل، علاقات عميقة ومتينة".وقال إن توقيع مذكرة التفاهم "يشكّل محطة في مسيرة العلاقة بين ميناء مرسيليا البحري الكبير ومرفأ بيروت"، مؤكداً أنها "تتجاوز كونها مجرد اتفاق، إذ تعبّر عن طموح مشترك يتمثل في بناء شراكة عملية، مستدامة، وموجّهة نحو المستقبل".وأضاف: "إن لبنان منخرط في مرحلة إعادة الإعمار وتحديث بنيته التحتية، وهدفنا واضح: أن نجعل من مرفأ بيروت مرفأً أكثر حداثة، وأكثر كفاءة، وأكثر شفافية، ومندمجاً بالكامل في الشبكات الكبرى للتجارة الدولية".وأكد رسامني أن "مرسيليا، بما تمتلكه من خبرة، وتميّز تشغيلي، ورؤية استراتيجية، تُعدّ شريكاً طبيعياً لمواكبة هذا التحول"، مشيراً إلى أن الجانبين يتطلعان إلى "تطوير المبادلات التجارية، وتعزيز القدرات، وتشجيع الابتكار، واستكشاف الفرص التي تتيحها الممرات الاقتصادية الجديدة التي تربط البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأوروبا، ولا سيما في إطار مبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)".وأضاف أن "ما يتعزز اليوم لا يقتصر على التعاون بين مرفأينا، بل يمتد أيضاً إلى أواصر الصداقة بين فرنسا ولبنان"، مؤكداً أن "الحكومة مصمّمة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وتطوير بنية تحتية ترتقي إلى أفضل المعايير الدولية".وشدد على أن "مرفأ بيروت يجب أن يستعيد مكانته كمنصة لوجستية مرجعية، في خدمة لبنان والمنطقة وشركائنا الدوليين".وفي ختام كلمته، توجّه رسامني بالشكر إلى "ميناء مرسيليا البحري الكبير، ورئيسه، وإدارته، وجميع العاملين فيه، على الثقة التي أولونا إياها، وعلى التزامهم وروح التعاون التي أظهروها"، كما شكر "جميع الأشخاص الذين ساهموا في إعداد هذه الاتفاقية وإخراجها إلى النور".وأعرب عن ثقته بأن "هذه الشراكة ستثمر نتائج ملموسة، وستخلق فرصاً اقتصادية جديدة، وستُعزّز أكثر فأكثر روابط التعاون بين بلدينا"، مختتماً بالقول: "فلنجعل من البحر الأبيض المتوسط، معاً، لا حدوداً تفصل بيننا، بل جسراً يربط بين شعوبنا، واقتصاداتنا، وطموحاتنا."وفي سياق توسيع مجالات التعاون، تلقى مرفأ بيروت مقترحاً رسمياً من ميناء مرسيليا فوس للمشاركة في محادثات "نادي موانئ ممر IMEC" الاقتصادي العالمي، الذي أُطلق في أيار الماضي ليشكّل مساحة للحوار والتعاون بين سلطات الموانئ الواقعة على امتداد هذا الممر.كما تولي المذكرة أهمية لدمج الأنشطة المرفئية في محيطها الحضري، انطلاقاً من العلاقة التكاملية بين المدينة والميناء. ويتطلع الجانبان، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، إلى تطوير الواجهات البحرية والمرفئية، وتعزيز اندماج المشاريع المرتبطة بالمرفأين ضمن النسيج الحضري، بما يسهم في ضمان قبولها ودعمها من المجتمعات المحلية.وعقب مراسم التوقيع، قام الوزير رسامني والوفد المرافق بزيارة استطلاعية إلى مركز "تانغرام للابتكار" (TANGRAM Innovation Center) التابع لمجموعة CMA CGM، حيث اطّلع على عمل المركز والبرامج والمقاربات التي يعتمدها في مجالات الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بقطاعي النقل والخدمات اللوجستية.واختتم الوزير رسامني برنامج زيارته بعقد سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة وعدد من مسؤولي المجموعة، بحضور سفير لبنان لدى الجمهورية الفرنسية ربيع الشاعر، والقنصل العام والمنسق العام للبنان في مرسيليا رالف مطر، حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، وتطوير المرافئ، وسبل تعزيز الشراكة بين لبنان والمجموعة.