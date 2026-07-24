ترامب يفتح خزائن إيران المجمدة.. وعراقجي يحذر

أعلن الرئيس الأميركي ، أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها في سيتم تعويضها من الأصول المجمدة لدى .

وكتب على منصته تروث سوشال قائلا "ليكن هذا البيان بمثابة إعلان، من الآن فصاعدا وحتى إشعار آخر، أي أضرار ستلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها، سيتم تعويضها من الأموال التي هي في حوزة وتحت سيطرتها".



في المقابل وردًا على تصريحات ترامب، قال عباس عراقجي: "إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها سابقة تؤجج التوتر"، مشيرا إلى أنها "تمثل سابقة خطيرة".



أضاف: "بمجرد أن ⁠تعتبر الحكومات ‌المصادرة أمرا ‌طبيعيا ‌لن ‌تكون ‌أصول ⁠أحد ⁠في ‌مأمن ⁠والفوضى ⁠الناجمة عن ⁠ذلك لن تكون جيدة ‌ولا سلمية".



وأوضح أن "الذين يرحبون بمثل هذه الموارد أو يستفيدون منها عليهم أن يدركوا أنه عندما تجعل الحكومات مصادرة ممتلكات الآخرين ممارسة اعتيادية، فلن تبقى أي أصول بمنأى عن التهديد أو تتمتع بالحماية"، مؤكدًا أن الفوضى وعدم الاستقرار الناتجين عن هذا المسار لن يكونا مقبولين ولا سِلْميين.