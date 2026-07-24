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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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عربي و دولي

ترامب يفتح خزائن إيران المجمدة.. وعراقجي يحذر

2026-07-24 | 01:08
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ترامب يفتح خزائن إيران المجمدة.. وعراقجي يحذر
ترامب يفتح خزائن إيران المجمدة.. وعراقجي يحذر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران في الخليج سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا "ليكن هذا البيان بمثابة إعلان، من الآن فصاعدا وحتى إشعار آخر، أي أضرار ستلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها، سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية التي هي في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها".

في المقابل وردًا على تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إن مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا صلة لها بها سابقة تؤجج التوتر"، مشيرا إلى أنها "تمثل سابقة خطيرة".

أضاف: "بمجرد أن ⁠تعتبر الحكومات ‌المصادرة أمرا ‌طبيعيا ‌لن ‌تكون ‌أصول ⁠أحد ⁠في ‌مأمن ⁠والفوضى ⁠الناجمة عن ⁠ذلك لن تكون جيدة ‌ولا سلمية".

وأوضح  أن "الذين يرحبون بمثل هذه الموارد أو يستفيدون منها عليهم أن يدركوا أنه عندما تجعل الحكومات مصادرة ممتلكات الآخرين ممارسة اعتيادية، فلن تبقى أي أصول بمنأى عن التهديد أو تتمتع بالحماية"، مؤكدًا أن الفوضى وعدم الاستقرار الناتجين عن هذا المسار لن يكونا مقبولين ولا سِلْميين.
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