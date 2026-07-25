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أكسيوس عن مصادر: قرار ترامب بوقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز
2026-07-25 | 13:12
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أكسيوس عن مصادر: قرار ترامب بوقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز
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