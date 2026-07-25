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السفيرة الكويتية لدى واشنطن: الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية
2026-07-25 | 14:10
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السفيرة الكويتية لدى واشنطن: الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية
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السفيرة الكويتية لدى واشنطن: الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية
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الأمين العام للأمم المتحدة بعد وصوله دمشق: نقف إلى جانب سوريا وندعو المجتمع الدولي لدعمها
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