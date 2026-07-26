بأوامر ترامب.. لا غارات جديدة!

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن رفض المصادقة على خطط لشن مزيد من الضربات ضد ، وأوعز إلى الجيش الأميركي بعدم تنفيذ غارات جوية عليها.

وأضاف المصدران أن الجيش يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية النطاق إذا استدعت التطورات ذلك.



وذكر تقرير أكسيوس أنه لم يتضح ما إذا كانت توجيهات مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأميركية.



ونقلت شبكة " " عن مسؤول أن جيه دي فانس، الأميركي، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا، خلال اجتماع عُقد في الجمعة، عن مخاوفهما أمام ترامب بشأن مخزون الذخيرة الأميركية، في وقت كانت الإدارة لا تزال تدرس طبيعة أي تصعيد محتمل ضد .