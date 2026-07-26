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بأوامر ترامب.. لا غارات جديدة!

2026-07-26 | 01:44
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بأوامر ترامب.. لا غارات جديدة!
بأوامر ترامب.. لا غارات جديدة!

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن ترامب رفض المصادقة على خطط لشن مزيد من الضربات ضد إيران، وأوعز إلى الجيش الأميركي بعدم تنفيذ غارات جوية جديدة عليها.

وأضاف المصدران أن الجيش يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك.

وذكر تقرير أكسيوس أنه لم يتضح ما إذا كانت توجيهات ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأميركية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الجمعة، عن مخاوفهما أمام ترامب بشأن مخزون الذخيرة الأميركية، في وقت كانت  الإدارة لا تزال تدرس طبيعة أي تصعيد محتمل ضد إيران.
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