الشرع: الحل في لبنان ليس أمنيًّا.. ولا مصلحة لنا في الصدام مع إسرائيل

أكد الرئيس السوري أن لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في ، مشدداً على أن الحل للأزمة "ليس بالضرورة أمنياً"، وأن بلاده تعمل مع على مقاربة شاملة تسهم في إخراج لبنان إلى بر الأمان.

وفي حديث إلى " "، قال إن تبحث مع حلولاً تساعد على معالجة الأزمة، محذراً من أن أي فوضى في ستنعكس بشكل مباشر على سوريا، وجدد دعم بلاده لاحتكار للسلاح وقرار السلم والحرب.



وكشف الشرع أن سوريا تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع بمشاركة مجموعة من الدول، موضحاً أن تتجنب الصدام مع إسرائيل لأنه لا مصلحة لها في ذلك، معرباً في الوقت عينه عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.



وأضاف أن نجاح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يمهد للتوصل إلى سلام شامل، من دون التنازل عن حق سوريا في استعادة المحتل.



وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر الشرع أن رفع الاقتصادية عن سوريا لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُستكمل بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.