الشرع: الحل في لبنان ليس أمنيًّا.. ولا مصلحة لنا في الصدام مع إسرائيل

وفي حديث إلى قناة
"الجزيرة
"، قال الشرع
إن سوريا
تبحث مع الحكومة اللبنانية
حلولاً تساعد على معالجة الأزمة، محذراً من أن أي فوضى في لبنان
ستنعكس بشكل مباشر على سوريا، وجدد دعم بلاده لاحتكار الدولة اللبنانية
للسلاح وقرار السلم والحرب.
وكشف الشرع أن سوريا تعمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل
بمشاركة مجموعة من الدول، موضحاً أن دمشق
تتجنب الصدام مع إسرائيل لأنه لا مصلحة لها في ذلك، معرباً في الوقت عينه عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
وأضاف أن نجاح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يمهد للتوصل إلى سلام شامل، من دون التنازل عن حق سوريا في استعادة الجولان
المحتل.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر الشرع أن رفع العقوبات
الاقتصادية عن سوريا لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُستكمل بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.