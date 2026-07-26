الشرع يتخوف من انفجار الوضع في لبنان: السلاح خارج سلطة الدولة يهدّد المنطقة

قال الرئيس السوري احمد : "لدينا تخوّف كبير من انفجار الوضع داخل ، لأن ذلك سينعكس على بشكل سلبي".

وأضاف في مقابلة مع " ": "بقاء السلاح خارج سلطة سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة"، مؤكدًا أن " تدعم احتكار الدولة تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب".



وأشار الرئيس السوري إلى أن " " شارك النظام البائد، على مدى 14 عامًا، في حربه الهمجية على الشعب السوري، وتسبّب في التهجير وقتل عددًا كبيرًا من الناس، ولا يزال حتى الآن يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية–اللبنانية".



ولفت إلى أن "الدولة تحاول تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، ونحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها وتمهّلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة".