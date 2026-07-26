الشرع يتخوف من انفجار الوضع في لبنان: السلاح خارج سلطة الدولة يهدّد المنطقة

وأضاف في مقابلة مع قناة
"الجزيرة
": "بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية
سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة"، مؤكدًا أن "سوريا
تدعم احتكار الدولة اللبنانية
تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب".
وأشار الرئيس السوري إلى أن "حزب الله
" شارك النظام البائد، على مدى 14 عامًا، في حربه الهمجية على الشعب السوري، وتسبّب في التهجير وقتل عددًا كبيرًا من الناس، ولا يزال حتى الآن يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية–اللبنانية".
ولفت إلى أن "الدولة السورية
تحاول تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، ونحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية، حتى لو صبرنا عليها وتمهّلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة".