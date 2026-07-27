الخارجية الإيرانية: الوسطاء ينقلون لنا رسائل من واشنطن لكن ليس لدينا أي مفاوضات معها في الوقت الراهن

بولس لـ #وهلق_شو: المناطق التجريبية تشكّل عنصراً أساسياً في تنفيذ الاتفاق الإطاري لأن آليات التحقق فيها أسهل بكثير عندما تكون محصورة ضمن منطقة محددة وهو ما لم يكن متوافرًا سابقًا