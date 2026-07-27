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الشرطة الفرنسية: 3 جرحى في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به (ا ف ب)
2026-07-27 | 07:09
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الشرطة الفرنسية: 3 جرحى في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به (ا ف ب)
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الشرطة الفرنسية: 3 جرحى في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به (ا ف ب)
عربي و دولي
الفرنسية:
بالسكين
باريس
وتوقيف
مشتبه
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