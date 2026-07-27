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عربي و دولي

رئاسة الوزراء العراقية: نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام أراضينا ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة

2026-07-27 | 13:53
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رئاسة الوزراء العراقية: نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام أراضينا ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة
رئاسة الوزراء العراقية: نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام أراضينا ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة
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رئاسة الوزراء العراقية: نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام أراضينا ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة

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