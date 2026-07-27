الذهب يقفز مجدداً.. كم بلغ سعره؟

وزاد في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 4103.99 دولارا للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب، 0.9 في المئة إلى 4106.10 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 في المئة إلى 59.74 دولارا للأونصة وصعد البلاتين اثنين في المئة إلى 1619.75 دولارا بينما قفز البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1271.93 دولارا.