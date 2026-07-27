الخارجية الإماراتية: الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها

الرئيس سلام: أُدين بشدة الاعتداءات التي طالت كلًا من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين والتي تمثّل انتهاكا خطيراً لسيادة الدول وأمنها وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة