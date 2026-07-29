الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

ترامب: سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق

ترامب: سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق