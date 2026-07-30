إيه بي سي نيوز عن نتنياهو: بحثت مع ترامب خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع أو مواصلة حصار هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية