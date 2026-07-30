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عربي و دولي

المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

2026-07-30 | 02:13
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المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
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المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

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هل تعود الضربات؟.. نتنياهو وترامب وخيارات التعامل مع طهران
إيه بي سي نيوز عن نتنياهو: بحثت مع ترامب خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع أو مواصلة حصار هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية

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