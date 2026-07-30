المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

معلومات الجديد: تعرض رياض سلامة إلى عارض صحي أثناء توجهه إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام التحقيق

معلومات الجديد: تعرض رياض سلامة إلى عارض صحي أثناء توجهه إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام التحقيق