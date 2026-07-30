هل تعود الضربات؟.. نتنياهو وترامب وخيارات التعامل مع طهران

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أن يكون قد حاول خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقناعه باستئناف الهجمات العسكرية على إيران
، مؤكداً في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" أنه لم يضلل أحداً، وأنه لا أحد يملي على ترامب
ما يجب عليه فعله.
وقال نتنياهو
إن مباحثاته مع ترامب تناولت مجموعة واسعة
من الخيارات للتعامل مع طهران
، مشيراً إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية أوسع عبر المفاوضات، رغم استمرار الشكوك بشأن فرص نجاحها.
وأضاف أن الخيارات المطروحة شملت أيضاً مواصلة الحصار البحري في مضيق هرمز
أو اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر تشدداً، لافتاً إلى أنه لم يكن من الممكن توقع مدى قدرة إيران على
استخدام حركة التجارة عبر المضيق كأداة ضغط أو كسلاح.