هل تعود الضربات؟.. نتنياهو وترامب وخيارات التعامل مع طهران

كشف أن الـمباحثات مع ترمب تطرقت إلى مجموعة من الخيارات للتعامل مع ؛ تشمل إمكانية التفاوض على اتفاقية أوسع رغم الشكوك الـقائمة، إلا كانب مواصلة الحصار البحري في أو اتخاذ إجراءات عسكرية مشددة.

نفى رئيس الوزراء أن يكون قد حاول خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي إقناعه باستئناف الهجمات العسكرية على ، مؤكداً في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" أنه لم يضلل أحداً، وأنه لا أحد يملي على ما يجب عليه فعله.



وقال إن مباحثاته مع ترامب تناولت مجموعة من الخيارات للتعامل مع ، مشيراً إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية أوسع عبر المفاوضات، رغم استمرار الشكوك بشأن فرص نجاحها.



وأضاف أن الخيارات المطروحة شملت أيضاً مواصلة الحصار البحري في أو اتخاذ إجراءات عسكرية أكثر تشدداً، لافتاً إلى أنه لم يكن من الممكن توقع مدى قدرة استخدام حركة التجارة عبر المضيق كأداة ضغط أو كسلاح.