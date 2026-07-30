مغادرة جماعية تهزّ كتيبة إسرائيلية.. ماذا حصل؟

غادر عدد من جنود وقادة كتيبة "تسبار" قاعدة "سديه تيمان" العسكرية جنوب ، دون إذن من قادتهم، في حادثة وصفها الإعلام بأنها "غير اعتيادية".

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، من بينها القناة 12 و13، أن "أكثر من 100 جندي شاركوا في الخطوة، التي جاءت عقب خلاف مع ، بعدما قرر إزالة لوحات تحمل شعارات ورموزًا مرتبطة بتقاليد داخلية للكتيبة، اعتبرها بعض الجنود جزءًا من هوية وروحها المعنوية".



وأضافت التقارير أن "الجنود غادروا حاملين مقتنياتهم الشخصية فقط، من دون أسلحة أو معدات عسكرية، وتوجه كثير منهم إلى منازلهم".



وبحسب تسجيلات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال أحد للجنود قبل مغادرتهم إن الجميع يدرك تبعات ما سيقدمون عليه، بما في ذلك احتمال التعرض لعقوبات أو السجن.



وقال الجيش إن "عدداً من جنود كتيبة مقاتلة بدأوا قبل وقت قصير بمغادرة قاعدتهم من دون موافقة قادتهم، وذلك عقب قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات مرتبطة بممارسات غير نظامية ضمن ما يعرف بتقاليد الجنود القدامى والجدد في الكتيبة".



وأضاف الجيش، في بيان، أن "الحادثة قيد التحقيق والمعالجة من قبل القادة"، مؤكدًا أنها "لا تتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من جنوده".