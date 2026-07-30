أردوغان: مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان بعد العدوان الاسرائيلي

عاجل
مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
مصادر سياسية للجديد: تركيا تؤدي دوراً اساسياً في المنطقة ليس فقط على المستوى الجيوسياسي بل أيضاً اقتصادياً ولبنان يراهن على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
مصادر مطلعة على لقاء عون - بري: جرت مصارحة بين الرئيسين دون أن تؤدي إلى تغيير في موقفيهما حيال اتفاق الإطار أو مسألة التفاوض المباشر
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
مصادر سياسية للجديد: لبنان يعوّل في مفاوضات روما على دور أميركا إضافة إلى الدعم العربي والدور الإيراني على اعتبار أن مدى تعاون حزب الله يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بقرار تتخذه طهران
معلومات الجديد: اجتماع روما يُعد محطة أساسية في مسار التفاوض وسيتم البحث في استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى وتثبيت وقف النار تمهيداً للانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية
معلومات الجديد: اجتماع روما يُعد محطة أساسية في مسار التفاوض وسيتم البحث في استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى وتثبيت وقف النار تمهيداً للانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

أردوغان: مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان بعد العدوان الاسرائيلي

2026-07-30 | 11:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أردوغان: مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان بعد العدوان الاسرائيلي
أردوغان: مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان بعد العدوان الاسرائيلي
مقالات ذات صلة
أردوغان: مستعدون لتقديم كل الدعم لإعادة إعمار جنوب لبنان بعد العدوان الاسرائيلي

عربي و دولي

مستعدون

لتقديم

الدعم

لإعادة

إعمار

لبنان

العدوان

الاسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة
ترامب: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية
12:18

الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية

صدر عن وزارة الدفاع السعودية البيان التالي:

استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 30 يوليو 2026م، اجتماع رؤساء هيئات الأركان، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومندوبيـة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل (51) دولة ومنظمة تمت دعوتها، كما كانت المشاركة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.

12:18

الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية

صدر عن وزارة الدفاع السعودية البيان التالي:

استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 30 يوليو 2026م، اجتماع رؤساء هيئات الأركان، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومندوبيـة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل (51) دولة ومنظمة تمت دعوتها، كما كانت المشاركة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.

بالعربية.. إليكم ما قاله أردوغان للرئيس عون (شاهد الفيديو)
11:57

بالعربية.. إليكم ما قاله أردوغان للرئيس عون (شاهد الفيديو)

هكذا رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الجمهورية جوزاف عون.

11:57

بالعربية.. إليكم ما قاله أردوغان للرئيس عون (شاهد الفيديو)

هكذا رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الجمهورية جوزاف عون.

يحدث الآن

اخترنا لك
الدفاع السعودية: المملكة ودول صديقة ناقشوا مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
12:21
الرياض تقود تحالفًا بحريًا دفاعيًا لحماية الملاحة الدولية
12:18
بالعربية.. إليكم ما قاله أردوغان للرئيس عون (شاهد الفيديو)
11:57
بالفيديو - عن العلاقة بين سوريا ولبنان.. هذا ما قاله أردوغان
11:18
أردوغان: دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع
11:11
أردوغان: سلطنا الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في لبنان
11:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026