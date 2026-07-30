مجلس الشيوخ الأميركي يُسقط مشروعاً لتقييد الحرب مع إيران

في أحدث انتكاسة يتعرض لها في الكونغرس الساعون إلى تقييد الحملة العسكرية التي تنفذها الأميركي ".واضافت الصحيفة انه "جاء التصويت بنتيجة 50 صوتًا مقابل 49، في ثاني مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب يفشل في خلال الأسبوعين الماضيين".