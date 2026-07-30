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بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار
بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار
الجيش الإسرائيلي: دمرنا عددًا من المسارات الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في مرتفعات الشقيف بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: دمرنا عددًا من المسارات الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في مرتفعات الشقيف بجنوب لبنان
قناة 12 الإسرائيلية: في رد على خرق الهدنة من قبل حزب الله الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا في منطقة البوفور (الشقيف)
قناة 12 الإسرائيلية: في رد على خرق الهدنة من قبل حزب الله الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا في منطقة البوفور (الشقيف)
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مجلس الشيوخ الأميركي يُسقط مشروعاً لتقييد الحرب مع إيران
2026-07-30 | 15:39
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مجلس الشيوخ الأميركي يُسقط مشروعاً لتقييد الحرب مع إيران
أفادت صحيفة "
واشنطن
بوست" بان "
مجلس الشيوخ
الأميركي رفض، محاولة وصفت إلى حد كبير بأنها رمزية لوقف الحرب مع
إيران
،
في أحدث انتكاسة يتعرض لها
الديمقراطيون
في الكونغرس الساعون إلى تقييد الحملة العسكرية التي تنفذها
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
".
واضافت الصحيفة انه "جاء التصويت بنتيجة 50 صوتًا مقابل 49، في ثاني مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب يفشل في
مجلس الشيوخ
خلال الأسبوعين الماضيين".
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