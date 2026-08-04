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روبيو: مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني
2026-08-04 | 11:19
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روبيو: مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني
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