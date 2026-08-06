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عربي و دولي

ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة

2026-08-06 | 00:35
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ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة
ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة
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ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ الولايات المتحدة

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"عبروا الحدود إلى لبنان".. بيان للجيش الاسرائيلي!
01:42

"عبروا الحدود إلى لبنان".. بيان للجيش الاسرائيلي!

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "وصول أمس (الأربعاء) نحو 15 مدنياً إسرائيلياً إلى منطقة الغجر، وألحقوا أضراراً بالسياج الحدودي، ثم عبروا الحدود إلى لبنان. وقد تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية إلى المنطقة لتحديد مكانهم وإعادتهم إلى إسرائيل".

01:42

"عبروا الحدود إلى لبنان".. بيان للجيش الاسرائيلي!

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "وصول أمس (الأربعاء) نحو 15 مدنياً إسرائيلياً إلى منطقة الغجر، وألحقوا أضراراً بالسياج الحدودي، ثم عبروا الحدود إلى لبنان. وقد تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية إلى المنطقة لتحديد مكانهم وإعادتهم إلى إسرائيل".

الشرع نحو "قناة تفاوض" مع "حزب الله"؟ (المدن)
01:39

الشرع نحو "قناة تفاوض" مع "حزب الله"؟ (المدن)

قال مصدر خاص لصحيفة المدن، إن "الرئيس السوري أحمد الشرع يعتبر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى صيغة جديدة للعلاقة مع لبنان، تقوم على التعاون بين دولتين، وليس على نفوذ طرف على آخر، خصوصاً أن أي خطوة سورية داخل لبنان ستكون تحت مراقبة إقليمية ودولية كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن "الشرع يعمل على فتح قناة تفاوض مع "حزب الله" بهدف الوصول إلى تسوية حول ملف السلاح، تقوم على انتقال الحزب من قوة عسكرية مستقلة إلى جزء من المؤسسة العسكرية اللبنانية، عبر تسليم السلاح ودمج العناصر ضمن الجيش اللبناني".






01:39

الشرع نحو "قناة تفاوض" مع "حزب الله"؟ (المدن)

قال مصدر خاص لصحيفة المدن، إن "الرئيس السوري أحمد الشرع يعتبر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى صيغة جديدة للعلاقة مع لبنان، تقوم على التعاون بين دولتين، وليس على نفوذ طرف على آخر، خصوصاً أن أي خطوة سورية داخل لبنان ستكون تحت مراقبة إقليمية ودولية كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن "الشرع يعمل على فتح قناة تفاوض مع "حزب الله" بهدف الوصول إلى تسوية حول ملف السلاح، تقوم على انتقال الحزب من قوة عسكرية مستقلة إلى جزء من المؤسسة العسكرية اللبنانية، عبر تسليم السلاح ودمج العناصر ضمن الجيش اللبناني".






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