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رطوبة ودرجات حرارة الى ارتفاع.. وتحذير من الموج!

2026-08-06 | 05:48
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رطوبة ودرجات حرارة الى ارتفاع.. وتحذير من الموج!
رطوبة ودرجات حرارة الى ارتفاع.. وتحذير من الموج!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل اضافي فوق الجبال، تنشط الرياح شمالا، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتاد ورطب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الأحد حيث تعود للارتفاع.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

تحذير: من ارتفاع موج البحر يوم غد الجمعة وتشكل التيارات المائية خصوصا على السواحل الشمالية.

 -الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر وتنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل اضافي فوق الجبال، تنشط الرياح شمالا، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في المناطق الداخلية والساحلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
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