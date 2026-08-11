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عربي و دولي

الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟

2026-08-11 | 01:44
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الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟
الذهب والنفط.. كم سجّلت الأسعار؟

استقرت أسعار النفط ‌اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، مدعومة بالتأثرات الجيوسياسية.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 87.81 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 82.20 دولارًا.



وارتفع الخامان ‌القياسيان بأكثر من 5% أمس إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 تموز.



إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع، مدعومة بزخم شرائي قوي وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية التي قد تعطي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4376.56 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 4419.70 دولارًا.

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