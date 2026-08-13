في دمشق.. عمارة بلا سفارة (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.
قالت وزارة الدفاع السعودية: "عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف".