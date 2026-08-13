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عربي و دولي

الطيار "محشش".. فكيف سارت الرحلة؟

2026-08-13 | 09:00
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الطيار &quot;محشش&quot;.. فكيف سارت الرحلة؟
الطيار "محشش".. فكيف سارت الرحلة؟

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الخطوط الجوية الهندية ستبدأ اعتبارا من الخميس إخضاع طياريها لفحوص إلزامية للكشف عن المخدرات، بعدما كشفت تقارير أن طيارا تسبب في حادث جوي خطير كان يتعاطى الماريجوانا.

وتُلزم القواعد المعمول بها حاليا شركات الطيران بإجراء فحوص عشوائية سنوية للكشف عن المواد ذات التأثير النفسي لما لا يقل عن 10 في المئة من أفراد أطقم الطيران.

وجاء في المذكرة "قررنا إخضاع جميع طياري المجموعة لفحص شامل للكشف عن أي مواد أو أدوية غير مسموح بها بموجب اللوائح المعمول بها".

وأضافت "الفحص إلزامي وسيبدأ اليوم".

وفي الرابع من آب، أُصيب ما لا يقل عن 24 راكبا عندما انخفض تحليق طائرة من طراز "إيرباص A320" لنحو 91 مترا، بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوكيت التايلاندية متجهة إلى نيودلهي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة كان قد دخّن الماريجوانا، وأن نتيجة الفحص التأكيدي الثاني جاءت إيجابية أيضا.

لكن شركة الخطوط الجوية الهندية قالت إن نتائج الفحوص لم تُشارَك معها.

ولم يعلق المحققون على هذه التقارير، لكنهم أكدوا أنهم يدرسون عن كثب الأدلة المرتبطة بالرحلة.

ويحظى التحقيق بدعم من شركة "إيرباص" وهيئة التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسية (BEA).
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الهند

طيران

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طيار

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