ليس النووي وحده.. القصة الأخرى لحرب إيران

قال الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد هي الحفاظ على أسعار والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.

كما أكدت تعليقات فانس حقيقة أن الحرب تتمحور الآن حول السيطرة على مضيق هرمز، وهي القضية التي فرضتها رأس جدول أعمال المفاوضات.



أضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار منخفضة هذه الأيام، وأكثر انحفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع"، متابعا "هذا هو الهدف الأول -- الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا".



وأردف "وبعذ ذلك من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل أبدا على سلاح نووي".



وقال فانس أيضا "في بعض الأحيان نركز على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري.. وعلى البرنامج ".



وأكد فانس أن هو "في ذروة سلطته ويمتلك أدوات عديدة دبلوماسية وعسكرية واقتصادية.