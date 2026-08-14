ليس النووي وحده.. القصة الأخرى لحرب إيران

كما أكدت تعليقات فانس حقيقة أن الحرب تتمحور الآن حول السيطرة على مضيق هرمز، وهي القضية التي فرضتها إيران على
رأس جدول أعمال المفاوضات.
أضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط
منخفضة هذه الأيام، وأكثر انحفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع"، متابعا "هذا هو الهدف الأول -- الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا".
وأردف "وبعذ ذلك من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران
أبدا على سلاح نووي".
وقال فانس أيضا "في بعض الأحيان نركز على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري.. وعلى البرنامج النووي
".
وأكد فانس أن ترامب
هو "في ذروة سلطته ويمتلك أدوات عديدة دبلوماسية وعسكرية واقتصادية.