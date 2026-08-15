"لن نسمح لحزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

أعلن جيش الاسرائيلي عن "مهاجمته بنى تحتية تابعة لحزب في منطقتي وأنصار في جنوب لبنان".





وزعم الجيش: "نُفذت في أعقاب نشاط نفذه ضد قواتنا في منطقة مرتفعات ، الواقعة داخل المنطقة الأمنية التي تنشط فيها قوات جيش الدفاع".



وادعى الجيش "لن يسمح جيش الدفاع لحزب بالمساس بأمن اسرائيل وسيواصل العمل لإزالة التهديدات".