"أتواصل مع المقاتلين في لبنان".. ماذا قال قاليباف عن الضاحية؟

وأضاف: "نتيجة حديثنا كانت أنهم رفعوا الحصار في الليلة نفسها، وليس بعد 30 يوماً من مذكرة التفاهم. في الليلة نفسها، نشر ترامب
تغريدة قال فيها إننا سنرفع الحصار الليلة، وإن الإيرانيين سيفتحون أيضاً مضيق هرمز
".
وتابع قاليباف: عندما رأيت ذلك، أوقفته وقلت إننا لا نملك مثل هذا الاتفاق. وقلت للوسطاء إنه إذا لم تُحذف هذه التغريدة الآن، فسنهاجم.
وأضاف: "أتواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان
".
وقال قاليباف في جانب آخر من حديثه: "منذ عام 1985 وأنا منخرط في قضايا لبنان. كانت تربطني صداقة وعلاقة وثيقة بكل شهداء
لبنان، وما زلت على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان".
وأضاف: "لقد أدرجنا جبهة المقاومة
ولبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم. ففي حين كانت الولايات المتحدة
تقول في النص الأولي المؤلف من 15 بنداً إن على إيران
التخلي عن برنامجها الصاروخي والنووي وجبهة المقاومة ومضيق هرمز، فإن ترامب
وقّع باللغة الفارسية على الاعتراف بجبهة المقاومة".د