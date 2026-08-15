أردوغان: بحثت مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان

رئاسة الجمهورية: عون أطلع ماكرون خلال اتصال على نتائج زيارته إلى واشنطن وبحثا تطورات لبنان وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومواكبة مرحلة ما بعد اليونيفيل