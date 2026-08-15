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أردوغان: بحثت مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان
2026-08-15 | 10:07
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أردوغان: بحثت مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان
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