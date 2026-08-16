بدلا من المراوغات المستمرة.. نصيحة من إيران لترامب

قال رئيس والسياسة الخارجية في ، إنه بدلًا من المراوغات المستمرة بشأن ، يتعين على الرئيس الأميركي الاهتمام بأمنه الشخصي.



